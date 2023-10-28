Что вы знаете об Эль Класико? КВИЗ!

В субботу, 28 октября, нас ожидает одно из главных противостояний в истории футбола: Барселона и Реал снова выйдут на поле друг против друга, чтобы показать, кто на данный момент главный клуб Испании.

Мы не будем вступать в дискуссию, кто лучше, но предлагаем вам немного отвлечься и пройти наш квиз по истории великой битвы двух легендарных клубов. В квизе будет 12 вопросов о самой крупной победе, свиной голове, хет-триках в Эль Класико и конечно же об игроках и тренере, которые работали в обоих клубах. Сможете показать максимальный результат?

Напомним, что матч между Барсой и Реалом начнется в 16:15 по среднеевропейскому времени. Ранее мы сообщали, где можно увидеть эту игру в вашей стране.