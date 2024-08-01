ЧП. В Олимпийской деревне под Парижем ограбили сборную Словакии по велоспорту

В Олимпийской деревне под Парижем ограбили сборную Словакии по велоспорту, сообщает Чемпионат.

По информации источника, неприятный инцидент со словацкой сборной произошел еще в понедельник, 29 июля.

У словацких спортсменов похитили 10 велопокрышек, запчасти и несколько переключателей. Сумма ущерба оценивается в € 2,3 тыс. Тренер олимпийской команды Словакии по велоспорту подал заявление в полицию.

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