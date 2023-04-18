Чиро Иммобиле может завершить карьеру из-за ДТП

Нападающий римского “Лацио” и сборной Италии Чиро Иммобиле может завершить карьеру из-за травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболист рискует не восстановиться полностью после открытого перелома ребра и повреждения позвоночника.

Напомним, что автомобиль с форвардом за рулем врезался в трамвай. При этом водитель трамвая заявил, что Иммобиле ехал с большой скоростью.

В нынешнем сезоне 33-летний Иммобиле провел за “Лацио” 30 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач.

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