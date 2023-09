Четырех игроков ПСЖ могут дисквалифицировать из-за оскорблений соперников

Четыре игрока ПСЖ во время празднования победы над Марселем выкрикивали оскорбления в адрес оппонента, сообщает Le Parisien.

Лига начнет расследование по инциденту, произошедшему после игры. В эйфории легкой победы над Марселем несколько игроков парижан были сняты на видео, восклицавшие обидные скандирования, празднуя со своей публикой. Перед трибуной, в то время как молодой Уоррен Заир-Эмери пел в мегафон классическую песню "All together we will sing", по крайней мере четыре парижских игрока - Рэндал Коло Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Лейвин Курзава - были сняты на видео. камеры Free Ligue 1 поют "Marseillais, f@ck your mother" во время припева песни.

Лига рассмотрит этот вопрос в среду, если будут доказаны эти факты, то футболисты ПСЖ могут получить дисквалификацию. Или могут потребовать еще времени, чтобы разобраться полностью.

В 2011 году за аналогичную песню, только о ПСЖ, был дисквалифицирован защитник Марселя Тае Тайво.

Напомним, что ПСЖ без проблем разобрался с Марселем, забив четыре гола.