Четыре игрока "Манчестер Сити" заинтересовали "Барселону"

Сразу четыре футболиста “Манчестер Сити” попали в шорт-лист “Барселоны”.

Об этом сообщает Sport.es.

Каталонцев заинтересовал защитник Эмерик Лапорт, а также полузащитники Илкай Гюндоган, Родри и Бернарду Силва.

При этом в английском клубе предупредили, что не собираются продавать Родри ни в каком случае.

В то же время Лапорт и Силва могут действительно покинуть английский клуб.