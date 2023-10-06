Четыре футболиста ПСЖ получили дисквалификацию за оскорбление фанатов

В четверг, 5 октября, Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение о наказании для группы игроков ПСЖ.

Комитет дисквалифицировал на один матч футболистов Усмана Дембеле, Ашрафа Хакими, Рандаля Коло Муани и Лейвина Курзаву.

Все они получили наказание за то, что использовали оскорбительные слова в адрес болельщиков после матча 6-го тура Лиги 1 против "Марселя" (4:0).

Сообщение об наказании футболистов размещено на официальном сайте французской лиги.

Кроме того, фанатов ПСЖ обвинили в гомофобных кричалках на стадионе "Парк де Пренс" во время матча с "Марселем". Комитет принял решение закрыть одну из трибун стадиона парижской команды на один матч и также оставить в силе условное наказание на одну игру.

Интересно, что недавно все четверо футболистов, фигурирующих в данной истории, публично извинились в своих социальных сетях за оскорбительные кричалки, которые были направлены в адрес болельщиков "Марселя".

В следующем туре Лиги 1 "ПСЖ" будет играть с “Ренном” на выезде. Встреча пройдет 8 октября.