"Черноморец" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Украины

В матче 1-го тура украинской Премьер-лиги одесский “Черноморец” одержал победу над черкасским клубом ЛНЗ. Матч состоялся в городе Черкассы на стадионе “стадион Центральный Черкассы”.

На 38-й минуте счет открыл Богдан Бойчук, которому голевой пас отдал Орест Кузик. В середине второго тайма преимущество одесского клуба увеличил Йон Шпорн с передачи Бойчука.

“Черноморец”, набрав три очка, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины и делит лидерство с “Полесьем” из Житомира. ЛНЗ с 0 очков делит 15-16 место в “Вересом”.

ЛНЗ–“Черноморец” -0:2 (0:1, 0:1)

Голы: Бойчук, 38 - 0:1, Шпорн, 65 - 0:2

ЛНЗ: Самойленко,Стасюк,Лопыренок,Ковалев,Норенков,Бойко,Рыбалка(Олейник82),Хамелюк(Копыл69),Наумец(Шестаков46),Савин(Пасич63),Прядун.

“Черноморец”: Билык,Путря,Гучек(Штогрин61),Салюк,Ермаков,Васильев,Шпорн,Бойчук,Кузик,Брагару,Ономиго(Хадида83).

Желтые карточки: Лука Гучек (29),Антон Савин (37),Владислав Хамелюк (49),Йон Шпорн (53),Александр Васильев (72),Сергей Копыл (87).