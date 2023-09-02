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Чемпионшип 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура

Новости футбола Сегодня, 07:11
Чемпионшип 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Фото: efl.com / Автор неизвестен

В субботу будет сыгран уже пятый тур английского Чемпионшипа: все 12 матчей пройдут в субботу.

Лестер Сити, который ещё не потерял ни одного очка, на своём поле встретится с Халл Сити - эта игра будет главной в текущем туре. Напомним, что Чемпионшипе после этого тура, как и в АПЛ, будет международная пауза, связанная с матчами сборных. Турнир возобновится 15 сентября.

Время - СЕТ

Чемпионшип. 5-й тур

02.09
13:30 Бирмингем Сити - Миллуол
13:30 Сандерленд - Саутгемптон
13:30 Суонси Сити - Бристоль Сити
16:00 Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун
16:00 Ипсвич Таун - Кардифф
16:00 Ковентри Сити - Уотфорд
16:00 Лестер Сити - Халл Сити
16:00 Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей
16:00 Мидлсбро - Куинс Парк Рейнджерс
16:00 Плимут Аргайл - Блэкбёрн Роверс
16:00 Ротерхэм Юнайтед - Норвич Сити
16:00 Сток Сити - Престон Норт Энд

Чемпионшип. Турнирная таблица

Таблица, представленная Sofascore

Чемпионшип. 6-й тур

15.09
20:45 Халл Сити - Ковентри Сити
21:00 Саутгемптон - Лестер Сити

16.09
16:00 Блэкбёрн Роверс - Мидлсбро
16:00 Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион
16:00 Уотфорд - Бирмингем - Сити
16:00 Куинс Парк Рейнджерс - Сандерленд
16:00 Норвич Сити - Сток Сити
16:00 Престон Норт Энд - Плимут Аргайл
16:00 Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм Юнайтед
16:00 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич Таун
20:45 Кардифф Сити - Суонси Сити

17.09
13:00 Миллуол - Лидс Юнайтед

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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