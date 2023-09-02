Чемпионшип 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура

В субботу будет сыгран уже пятый тур английского Чемпионшипа: все 12 матчей пройдут в субботу.

Лестер Сити, который ещё не потерял ни одного очка, на своём поле встретится с Халл Сити - эта игра будет главной в текущем туре. Напомним, что Чемпионшипе после этого тура, как и в АПЛ, будет международная пауза, связанная с матчами сборных. Турнир возобновится 15 сентября.

Время - СЕТ

Чемпионшип. 5-й тур

02.09

13:30 Бирмингем Сити - Миллуол

13:30 Сандерленд - Саутгемптон

13:30 Суонси Сити - Бристоль Сити

16:00 Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун

16:00 Ипсвич Таун - Кардифф

16:00 Ковентри Сити - Уотфорд

16:00 Лестер Сити - Халл Сити

16:00 Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей

16:00 Мидлсбро - Куинс Парк Рейнджерс

16:00 Плимут Аргайл - Блэкбёрн Роверс

16:00 Ротерхэм Юнайтед - Норвич Сити

16:00 Сток Сити - Престон Норт Энд

Чемпионшип. Турнирная таблица

Чемпионшип. 6-й тур

15.09

20:45 Халл Сити - Ковентри Сити

21:00 Саутгемптон - Лестер Сити

16.09

16:00 Блэкбёрн Роверс - Мидлсбро

16:00 Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион

16:00 Уотфорд - Бирмингем - Сити

16:00 Куинс Парк Рейнджерс - Сандерленд

16:00 Норвич Сити - Сток Сити

16:00 Престон Норт Энд - Плимут Аргайл

16:00 Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм Юнайтед

16:00 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич Таун

20:45 Кардифф Сити - Суонси Сити