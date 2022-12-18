Чемпионат мира-2022 установил рекорд по числу голов

Чемпионат мира-2022 в Катаре стал самым результативным в истории.

Футболисты провели на турнире 64 матча и забили 172 гола. Ранее рекорд принадлежал чемпионатам мира-1998 и 2014. Тогда было забито по 171 голу.

Напомним, что победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины. В финале аргентинцы добилась победы над сборной Франции (3:3, по пенальти - 4:2).

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