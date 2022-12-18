Чемпионат мира-2022 установил рекорд по числу голов
Новости футбола Сегодня, 15:15
Чемпионат мира-2022 в Катаре стал самым результативным в истории.
Футболисты провели на турнире 64 матча и забили 172 гола. Ранее рекорд принадлежал чемпионатам мира-1998 и 2014. Тогда было забито по 171 голу.
Напомним, что победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины. В финале аргентинцы добилась победы над сборной Франции (3:3, по пенальти - 4:2).
Не пропустите: Аргентина вышла на 4-е место по числу побед на чемпионатах мира.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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