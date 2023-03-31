Чемпиона мира-2022 обвиняют в изнасиловании

Игрок испанской “Севильи” и сборной Аргентины Гонсало Монтьель проходит обвиняемым по делу об изнасиловании, произошедшем в день его дня рождения в 2019 году.

Жертвой насилия стала модель, которая ранее была в отношениях с футболистом.

По данным следствия, кроме Монтьеля, в противоправных действиях могли принимать участие и другие лица.

Интересно, что игрок стал победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре в составе сборной Аргентины.