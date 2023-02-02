Чемпион Турции нацелился на форварда киевского "Динамо"

Чемпион Турции “Трабзонспор” проявляет интерес к нападающему киевского “Динамо” Владиславу Супряге, сообщает Karadeniz Gazete.

По сведениям источника, турецкий клуб намерен арендовать футболиста с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 22-летний Супряга не провел за “Динамо” ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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