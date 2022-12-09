Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри предложил спарринг Уэйну Руни

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри ответил легенде сборной Англии Уэйну Руни, который недавно предложил присвоить боксеру рыцарский титул.

В своей речи британец похвалил экс-футболиста сборной Англии и назвал его легендой.

“Я рос и следил за его игрой за сборную Англии и ”Манчестер Юнайтед". Очень приятно услышать от него такие слова. Он большой фанат бокса, тоже из боксёрской семьи. Хотел бы в будущим провести с ним небольшой спарринг. Мне нужен кто-то поменьше, чтобы подготовиться к Усику", — сказал он.