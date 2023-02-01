Чемпион мира Энцо Фернандес перешел в "Челси"

Полузащитник “Бенфики” Энцо Фернандес завершил трансфер в “Челси”.

Хотя на официальном сайте лондонцев информации нет, данные о переходе появились на сайте Комиссии по рынку ценных бумаг Португалии.

Также трансфер подтверждают и лиссабонцы.

За аргентинского футболиста “Челси” заплатит 121 миллион евро несколькими траншами. Соглашение игрока будет рассчитано до лета 2031 года.