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Чемпион мира Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест

Новости футбола Сегодня, 07:51
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Чемпион мира Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест Чемпион мира Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест

Полузащитник итальянской «Монцы» Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, аргентинец сдавал тест еще в ноябре 2022 года. Это случилось перед стартом мирового первенства в Катаре.

Журналист пишет, что 35-летний Гомес дисквалифицирован на два года.

По данным другого источника, запрещенное вещество содержалось в сиропе от кашля, который предназначался для его ребёнка.

Сам аргентинец рассказал, что плохо чувствовал себя ночью, из-за чего без предварительной консультации решил выпить лекарство.

Гомес, в своем время поиграл за итальянскую «Аталанту», испанскую «Севилью» и украинский “Металлист”. В конце сентября на правах свободного агента он перебрался в “Монцу”.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре Гомес также был в заявке. Именно сборная Аргентины выиграла мировое первенство, а хавбек получил медаль чемпиона мира.

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