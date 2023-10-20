Чемпион мира Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест
Полузащитник итальянской «Монцы» Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест.
Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, аргентинец сдавал тест еще в ноябре 2022 года. Это случилось перед стартом мирового первенства в Катаре.
Журналист пишет, что 35-летний Гомес дисквалифицирован на два года.
По данным другого источника, запрещенное вещество содержалось в сиропе от кашля, который предназначался для его ребёнка.
Сам аргентинец рассказал, что плохо чувствовал себя ночью, из-за чего без предварительной консультации решил выпить лекарство.
Гомес, в своем время поиграл за итальянскую «Аталанту», испанскую «Севилью» и украинский “Металлист”. В конце сентября на правах свободного агента он перебрался в “Монцу”.
Напомним, что на чемпионате мира в Катаре Гомес также был в заявке. Именно сборная Аргентины выиграла мировое первенство, а хавбек получил медаль чемпиона мира.