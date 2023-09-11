Чемпион мира 2018 сдал положительный тест на допинг

Полузащитник Ювентуса Поль Погба сдал положительный тест на допинг, сообщают итальянские медиа. Речь идёт о тестостероне, утверждает gazzetta.it.

Положительный результат на запрещенное вещество во время антидопинговой проверки после матча с Удинезе. Что интересно, в той игре французский футболист на поле не выходил, а провел всю игру на скамейке запасных.

У хавбека есть три дня, чтобы ответить на обвинения. Также вскоре нужно будет провести контранализ, который подтвердит наличие тестостерона в организме или его отсутствие.

Самое жёсткое наказание, которое может понести чемпион мира 2018 в составе национальной сборной Франции, дисквалификация на 4 года. Однако в Италии уже был прецедент, когда суд оправдывал игрока, который сдал положительный тест на допинг. В 2022 году в организме защитника Аталанты Хосе Луиса Паломино был найден метаболит клостебол. Но позже он был оправдан Национальным антидопинговым трибуналом.

Поль Погба вернулся в Ювентус летом 2022 года. За это время он провел только 12 матчей за Юве. Все остальное время он лечился от повреждений и травм.