Чемпион Европы-2020 высказался о войне в Украине

Защитник “Милана” и сборной Италии Алессандро Флоренци призвал своих соотечественников помочь пострадавшим от войны в Украине.

“В Украине уже почти год длится война. Боль для миллионов людей продолжается. Измученные холодом семьи каждый день борются за выживание. Сделайте пожертвование на странице итальянского управления верховного комиссара ООН по делу беженцев. Давайте вместе вновь зажжем свет надежды”, - приводит слова Флоренци Football Italia.

В нынешнем сезоне 31-летний Флоренци провел за “Милан” всего два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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