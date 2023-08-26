EN EN NG NG
Главная Новости Чемпион Европы португалец Моутинью нашел новый клуб

Чемпион Европы португалец Моутинью нашел новый клуб

Новости футбола Сегодня, 01:20
Чемпион Европы португалец Моутинью нашел новый клуб Фото: сайт ФК Брага/Автор неизвестен

Пресс-служба “Браги” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Португалии Жоау Моутинью.

Футболист подписал с португальским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Моутинью будет зарабатывать в новом клубе 400 тысяч евро в год. Хавбек за “Брагу” будет выступать под 28-м номером. Он являлся свободным агентом и поэтому достался новому клубу бесплатно.

Последним клубом 36-летнего Моутинью был “Вулверхэмптон”, за который он выступал с 2018 по 2023 год. Всего он провел за английский клуб 212 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 25 результативных передач. Ранее он также играл за “Спортинг”, “Порту” и “Монако”.

Моутинью становился трехкратным чемпионом Португалии и однократным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка португальской лиги, трехкратным обладателем Кубка Португалии, пятикратным обладателем Суперкубка Португалии, а также один раз выиграл Лигу Европы.

Моутинью с 2005 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 146 матчей, забил семь голов и отдал 26 результативных передач. Он становился чемпионом Европы в 2016 году, а также победителем Лиги наций в сезоне-2018/19.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Брага Примейра-лига Португалия
Популярные новости
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола 24 авг 2023, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола 24 авг 2023, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 23 авг 2023, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:00 Месси нанял личного телохранителя: он бегает по бровке во время матчей Новости футбола Сегодня, 03:00 Ди Мария признался, что мог не перейти в "Бенфику" Новости футбола Сегодня, 01:50 Маркос Алонсо отказывается покидать Барселону Новости футбола Сегодня, 01:35 Фенербахче объявил о переходе вратаря сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 01:20 Чемпион Европы португалец Моутинью нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 00:50 Серхио Рамос может перейти в турецкий топ-клуб Новости футбола Сегодня, 00:00 Бавария объявила о переходе вратаря сборной Израиля Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:08 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Вчера, 17:04 Монако ушел от поражения в матче Лиги 1, проигрывая 0:2 и 1:3
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Вулверхэмптон 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бирмингем - Плимут 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич - Лидс Юнайтед 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Миллуол - Сток Сити 26 августа 2023 года