Чемпион Европы португалец Моутинью нашел новый клуб

Пресс-служба “Браги” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Португалии Жоау Моутинью.

Футболист подписал с португальским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Моутинью будет зарабатывать в новом клубе 400 тысяч евро в год. Хавбек за “Брагу” будет выступать под 28-м номером. Он являлся свободным агентом и поэтому достался новому клубу бесплатно.

Последним клубом 36-летнего Моутинью был “Вулверхэмптон”, за который он выступал с 2018 по 2023 год. Всего он провел за английский клуб 212 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 25 результативных передач. Ранее он также играл за “Спортинг”, “Порту” и “Монако”.

Моутинью становился трехкратным чемпионом Португалии и однократным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка португальской лиги, трехкратным обладателем Кубка Португалии, пятикратным обладателем Суперкубка Португалии, а также один раз выиграл Лигу Европы.

Моутинью с 2005 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 146 матчей, забил семь голов и отдал 26 результативных передач. Он становился чемпионом Европы в 2016 году, а также победителем Лиги наций в сезоне-2018/19.