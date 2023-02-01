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Чемпион Египта вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира

Новости футбола Сегодня, 16:23
Фото: твиттер "Аль-Ахли"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Аль-Ахли"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира египетский “Аль-Ахли” разгромил “Окленд Сити” из Новой Зеландии со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал.

Победу египтянам принесли голы Хуссейна Эль-Шахата, Мохаммеда Шерифа и Перси Тау.

“Аль-Ахли” Египет – “Окленд Сити” Новая Зеландия - 3:0 (1:0)
Голы: Эль-Шахат, 45 - 1:0, Шериф, 56 - 2:0, Тау, 86 - 3:0

“Аль-Ахли”: Эль-Шенави, Хани, Метуали, Абдельмонем, Маалуль, Эль-Шахат (Мохамед, 75), Кадер (Тау, 75), Эль-Сулайя (Кафша, 83), Фатхи (Аттиа, 80), Дьенг, Шериф (Кахраба, 80).

“Окленд Сити”: Трейси, Бокселл, Митчелл, Лобо (Вейл, 71), Маникум (Ли, 78), Хоуисон, ден Хейер, Гаррига (Дрейк, 78), Мурати, Де Врис (Килколли, 71), Таде (Гильон, 55).

Удаление: Митчелл (90).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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