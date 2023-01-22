"Челси" зимой может купить защитника "Интера"

Лондонский “Челси” ведет переговоры о переходе защитника миланского “Интера” и сборной Нидерландов Дензела Думфриса, сообщает 90min.

По сведениям источника, главный тренер “аристократов” Грэм Поттер попросил руководство клуба усилить позицию правого защитника в связи с очередной травмой Риса Джеймса. Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Думфрис провел за “Интер” 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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