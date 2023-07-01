"Челси" завершил трансфер молодого хавбека

Хавбек “Норвича” Алекс Матос перешел в лондонский "Челси".

Об этом 1 июля сообщили на сайте клуба из Лондона.

Детали трудового соглашения остаются неизвестными.

Матос выступал за молодежную команду "Норвича" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 22 матча, забив один гол и сделав три результативные передачи.