Челси заплатит 16 миллионов за голкипера из Бельгии. Он станет уже восьмым в команде

Челси продолжает невероятно активно работать на трансферном рынке. Однако некоторые их сделки буквально вызывают недоумение у фанатов.

Как сообщает Саша Тавольери, Челси договорился с Генком о переходе 18-летнего голкипера Майка Пендерса за 20 миллионов евро. Талантливый голкипер подпишет с клубом долгосрочный контракт.

Однако совершенно непонятно, зачем Челси в составе Пендерс, поскольку он станет уже восьмым голкипером, который на данный момент будет на контракте в лондонском клубе.

Буквально вчера Челси объявил о переходе Филипа Йоргенсена из Вильярреала. Помимо него, в команде уже есть Роберт Санчес, Джордже Петрович, Кепа Аррисабалага, Маркус Беттинелли и Лукас Бергстрем.

Новый сезон Про-лиги Бельгии Пендерс начал в качестве основного голкипера Генка. Он вышел в стартовом составе на матч против Стандарда Льеж (0:0).