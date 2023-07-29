"Челси" заплатил серьезный штраф УЕФА

Лондонский «Челси» и УЕФА закрыли вопрос о нарушениях английским клубом правил финансового фейр-плей.

Об этом “аристократы” официально объявили на своем сайте.

Там сообщили о заключении мирового соглашения с УЕФА.

В решении указано, что лондонский клуб выплатит фиксированную сумму в размере 10 миллионов евро штрафа.

“Мы выражаем благодарность УЕФА за рассмотрение этого вопроса и признательность за завершение его в духе прозрачности и взаимопонимания. «Челси» очень ценит свои отношения с УЕФА и надеется на дальнейшее сотрудничество”, - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в УЕФА уличили лондонский клуб в том, что боссы “Челси” не представили полную финансовую отчетность за период с 2012 по 2019 годы, когда клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Чтобы закрыть данный вопрос “синим” необходимо было заплатить крупный штраф, на что боссы “Челси” и согласились.

Напомним, что в прошлом сезоне “аристократы” полностью провалились на внутренней арене, заняв 12-е место в турнирной таблице.