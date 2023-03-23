"Челси" заплатил рекордную компенсацию за нового главного тренера

"Брайтон" получил от “Челси” компенсацию в размере 21,5 миллиона фунтов за главного тренера Грэма Поттера и его команду.

Об этом говорится в финансовом отчете "Брайтона" за 2022 год.

В нем указано, что средства перевели клубу уже через несколько дней после того, как Поттер был назначен главным тренером "Челси" в сентябре прошлого года.

Данная компенсация оказалась рекордной в истории переходов тренеров из одного клуба в другой в мировом футболе.