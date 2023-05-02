"Челси" заплатил 20 млн евро за 15-летнего подростка

15-летний полузащитник “Индепендьенте дель Валье” Кенди Паес перешел в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Впрочем, хавбек сможет присоединиться к “аристократам” только в 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

Стоит отметить, что Паэс провел за основную команду “Индепендьенте дель Валье” всего четыре матча и забил один гол.

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