"Челси" заплатил 20 млн евро за 15-летнего подростка
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Кендри Паэса/Автор неизвестен
15-летний полузащитник “Индепендьенте дель Валье” Кенди Паес перешел в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Впрочем, хавбек сможет присоединиться к “аристократам” только в 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.
Стоит отметить, что Паэс провел за основную команду “Индепендьенте дель Валье” всего четыре матча и забил один гол.
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