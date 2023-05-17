“Челси” заинтересован в приобретении двух футболистов "Наполи"

“Челси” заинтересован в приобретении двух футболистов из “Наполи”.

Как пишет Il Mattino, боссы лондонского клуба хотели бы видеть в команде вингера Хвичу Кварацхелию и полузащитника Станислава Лоботку.

Источник отмечает, что грузинский вингер не является главным приоритетом “синих” на лето, однако руководство может рассмотреть возможность его приобретения.

Если говорить о Лоботке, то “Челси” ищет игрока на его позицию, и словак может стать серьезным кандидатом для усиления.