Челси забил четыре гола в выездном матче впервые за полтора года

В сегодняшнем матче восьмого тура Английской Премьер Лиги лондонский Челси играл в гостях против Бернли. Подопечные Почеттино добились уверенной победы над новичком Премьер Лиги Бернли. Пропустив на 15 минуте, «синие» ответили четырьмя голами. До перерыва благодаря автоголу Амина Аль-Дахиля лондонцы отыгрались, а во втором тайме развили успех. Забитыми голами отметились Палмер, Стерлинг и Джексон.

Таким образом Челси добился разгромной победы, которая стала уже третьей подряд для команды. Судя по результатам последних матчей, команда Маурисио Почеттино постепенно выходит из кризиса.

Стоит отметить, что «синие» в выездном матче забивали минимум четыре гола еще в апреле 2022-го года. Тогда команда под руководством Томаса Тухеля не оставила шансов Саутгемптону — 0:6.

После сегодняшней победы Челси с 11-ю набранными очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице Премьер Лиги.