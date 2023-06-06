"Челси" вступил в борьбу за цель "Реала" и "Барселоны"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Сельты” из Виго Габриэлю Вейге, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Аристократы” переключили на испанца после срыва трансфера полузащитника “Спортинга” Мануэля Угарте, который перейдет в ПСЖ.

Сумма отступных в контракте Вейги составляет 40 миллионов евро. Игроком также интересуются “Барселона”, “Реал” и “Ливерпуль”.

В нынешнем сезоне 21-летний Вейга провел за “Сельту” 40 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.