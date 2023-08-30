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Челси вступил в борьбу за талантливого полузащитника Манчестер Сити

Новости футбола Сегодня, 12:50
Челси вступил в борьбу за талантливого полузащитника Манчестер Сити Фото: инстаграм Коула Палмера/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” проявляет интерес к талантливому полузащитнику “Манчестер Сити” и молодежной сборной Англии Коулу Палмеру, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “аристократы” постараются приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино одобрил данный трансфер. Впрочем, руководство “Манчестер Сити” пока не приняло решение о будущем Палмера. Ранее сообщалось, что англичанином также интересуется дортмундская “Боруссия”.

21-летний Палмер является воспитанником академии “Манчестер Сити”. Он выступает за основной состав английского клуба с 2021 года. Всего он провел за “горожан” 41 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Палмер в составе “Манчестер Сити” два раза становился чемпионом Англии в сезонах-2021/22, 2022/23, выиграл Кубок Англии в сезоне-2022/23, стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2023 году.

Палмер с 2021 года играет за молодежную сборную Англии. Всего он провел за английскую команду 13 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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