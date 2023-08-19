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"Челси" вступил в борьбу за талантливого нападающего "Арсенала"

Новости футбола Сегодня, 00:50
"Челси" вступил в борьбу за талантливого нападающего "Арсенала" Фото: инстаграм Фоларина Балогана/Автор неизвестен

“Челси” проявляет интерес к нападающему “Арсенала” и сборной Соединенных Штатов Америки Фоларину Балогану, сообщает 90Min.

По сведениям источника, “аристократы” могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Челси” рассматривает кандидатуру американца в качестве возможной замены травмированному французскому нападающему Кристоферу Нкунку. Впрочем, купить Балогана будет непросто, так как “канониры” хотят получить за него 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется “Интер”, но итальянцы не готовы платить такую сумму.

22-летний Балоган является воспитанником “Арсенала”. За главную команды лондонского клуба он провел 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Балоган выступал за “Реймс” на правах аренды. В составе французского клуба он принял участие в 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2025 года.

В прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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