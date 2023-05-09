"Челси" вступил в борьбу за экс-звезду "Ливерпуля"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему мюнхенской “Баварии” и сборной Сенегала Садио Мане, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мюнхенцы готовы расстаться с африканцем, но хотят получить за него 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется “Ньюкасл”.

Мане перешел в “Баварию” летом 2022 года из “Ливерпуля”. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провел за “Баварию” 36 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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