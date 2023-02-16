"Челси" выиграл лишь один матч из последних девяти
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен
“Челси” никак не может завершить свою серию неудач во всех турнирах.
На данный момент лондонский клуб выиграл лишь один из девяти последних матчей.
Вчера подопечные Грэма Поттера на выезде проиграли “Боруссии” (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, “синие” не могут победить уже в четырех играх подряд - на счету команду три ничьих и поражение.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:57 "Реал" разгромил худшую команду Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 16:42 "Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 15:42 Неймар может перейти в "Челси"
Новости футбола Вчера, 15:15 "Бавария" выбрала главную трансферную цель на лето
Новости футбола Вчера, 14:15 Сборная Бразилии назначила нового главного тренера
Новости футбола 14 фев 2023, 16:58 ПСЖ проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ и выбрал новый клуб Новости футбола Сегодня, 04:44 Холанд повторил рекорд Агуэро в АПЛ Новости футбола Сегодня, 04:19 Поттер остался доволен игрой "Челси" в проигранном матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:00 Гвардиола высказался о важнейшей победе над "Арсеналом" Новости футбола Сегодня, 03:49 Де Брюйне толкнул Артету по ходу матча АПЛ (фото) Новости футбола Сегодня, 03:31 Пока себя не оправдывает: Мудрик не совершил результативных действий в 4 матчах "Челси" Новости футбола Сегодня, 03:19 "Челси" выиграл лишь один матч из последних девяти Новости футбола Сегодня, 03:00 Худший результат Гвардиолы в АПЛ: "Арсенал" переиграл "Манчестер Сити" по ряду показателей Новости футбола Сегодня, 00:52 Неймар сыграл в покерном турнире на следующий день после поражения от "Баварии" Новости футбола Вчера, 17:07 Главные новости дня: 15 февраля
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер Донецк - Ренн 16 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург - Рома 16 февраля 2023 года Футбол 17 фев 2023 Прогноз на матч Аугсбург - Хоффенхайм 17 февраля 2023 года Футбол 17 фев 2023 Прогноз на матч Осер - Лион 17 февраля 2023 года