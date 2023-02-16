"Челси" выиграл лишь один матч из последних девяти

“Челси” никак не может завершить свою серию неудач во всех турнирах.

На данный момент лондонский клуб выиграл лишь один из девяти последних матчей.

Вчера подопечные Грэма Поттера на выезде проиграли “Боруссии” (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, “синие” не могут победить уже в четырех играх подряд - на счету команду три ничьих и поражение.