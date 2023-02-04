"Челси" выиграл лишь один из последних семи матчей

“Челси” продолжил свою не самую лучшую серию.

Лондонский клуб сумел победить лишь один раз в 7 последних матчах.

В игре 22-го тура АПЛ подопечные Грэма Поттера сыграли вничью против “Фулхэма” (0:0)

В данный момент на счету “Челси” в семи последних играх 1 победа, 3 ничьих и 3 поражения.

Примечательно, что на это отрезке “синие” забили всего три гола.