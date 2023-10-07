Челси выходит из кризиса: Синие разгромили Бернли

Бернли забил первым в матче с Челси. Однако Синие ответили на это четырьмя голами. Синие выиграли благодаря автоголу Аль-Дахиля, а также голам Палмера с пенальти, Стерлинга и Джексона. Это вторая подряд победа Челси. Синие занимают 11-е место в таблице АПЛ, у них 10 очков.

АПЛ

8-й тур

«Бернли» - «Челси» - 1:4