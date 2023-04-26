"Челси" выбрал нового главного тренера

Маурисио Почеттино, бывший тренер "Тоттенхэма", в настоящее время находится на последней стадии переговоров о переходt в лондонский клуб "Челси".

Источники сообщают, что обе стороны ждут подтверждения сделки, и надеются скоро объявить о полном сотрудничестве.

Почеттино превзошел остальных кандидатов, включая Юлиана Нагельсманна, бывшего тренера "Баварии", и впечатлил руководство "Челси"

. Стоит отметить, что Фрэнк Лэмпард останется главным тренером "Челси" до конца сезона, а Почеттино намерен приступить к работе в летнее время.