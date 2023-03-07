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"Челси" выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 17:12
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский “Челси” на своем поле обыграл дортмундскую “Боруссию” со счетом 2:0 и пробился в четвертьфинал.

Победу английскому клубу принесли голы Рахима Стерлинга и Кая Хавертца.

“Челси” Англия – “Боруссия” Д Германия - 2:0 (1:0) - первый матч - 0:1
Голы: Стерлинг, 43 - 1:0, Хавертц, 53 (с пенальти) - 2:0

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья, Фофана, Чилуэлл, Ковачич (Пулишич, 83), Фернандес (Закария, 87), Хавертц, Стерлинг (Лофтус-Чик, 83), Жоау Феликс (Галлахер, 67).

“Боруссия” Д: Майер, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт (Рейна, 5), Ройс, Джан, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Беллингем, Вольф, Аллер (Мален, 77).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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