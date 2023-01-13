"Челси" в январе может купить форварда сборной Франции

“Челси” надеется подписать в зимнее трансферное окно нападающего Маркуса Тюрама из менхенгладбаской “Боруссии”.

Как пишет журналист Натан Гиссинг, “синие" уже продвинулись в переговорах с немецким клубом.

Именно “Челси” источник называет лидером в борьбе за подписание игрока.

Напомним, что летом 2023 года истекает срок действия контракта Тюрама со своим клубом. Футболист уже заявил, что хотел подождать его окончания.

В этом сезоне француз провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.