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Челси в сумасшедшем матче разгромил Тоттенхэм на выезде

Новости футбола Вчера, 17:12
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Челси в сумасшедшем матче разгромил Тоттенхэм на выезде Челси в сумасшедшем матче разгромил Тоттенхэм на выезде

В понедельник, 6 ноября, состоялся заключительный и решающий матч 11-го тура Английской Премьер-лиги. Тоттенхэм принимал Челси на своем стадионе.

"Шпоры" начали игру впечатляюще, Деян Кулусевски открыл счет на шестой минуте. Восемь минут спустя Тоттенхэм забил второй гол, но после видеопросмотра судья отменил гол Сона Хын Мина. Затем, в течение семи минут, на 21-й и 28-й минутах, арбитр отменил два гола Челси. Однак удача покинула хозяев. На 33-й минуте Кристиан Ромеро получил красную карточку, а на 35-й Коул Палмер реализовал пенальти и сравнял счет.

После перерыва в составе Тоттенхэма осталось всего девять игроков. Иенома Удоги получил вторую желтую карточку и покинул поле. Челси потребовалось 20 минут, чтобы наконец забить гол. Николас Джексон вывел "синих" вперед. На 79-й минуте Эрик Дайер забил гол, но его тоже отменили из-за офсайда.

У компенсированное время Челси дважды поразила ворота Тоттенхэма, и в обоих случаях это был Николас Джексон, оформивший хет-трик.

АПЛ. 11-й тур

Тоттенхэм - Челси - 1:4
Голы: 1:0 - 6 Кулусевски, 1:1 - 35 Палмер, 1:2 - 75 Джексон, 1:3 90+4 Джексон, 1:4 - 90+7 Джексон.

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