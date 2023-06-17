“Челси” в шаге от трансфера вингера "Вильярреала"

“Челси” ведет переговоры о трансфере вингера “Вильярреала” Николаса Джексона.

По информации от The Athletic, англичане уже уладили детали контракта с футболистов.

В то же время сейчас продолжаются переговоры с испанской командой.

В контракте Джексона прописаны отступные в размере 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел 38 матчей за “субмарину”, в которых забил 13 голов.