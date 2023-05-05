"Челси" уже точно остался без Лиги чемпионов и Лиги Европы на новый сезон

‍Лондонский “Челси” по итогам нынешнего сезона уже точно не окажется в зоне Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Таким образом, команда впервые не сыграет в этих турнирах за последние 7 лет.

Уже точно известно, что по итогам сезона команда Фрэнка Лэмпарда не сможет занять 6-е или выше место в АПЛ.

При этом остается возможность попасть в Лигу конференций, если команда займет 7-е место в таблице.