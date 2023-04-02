"Челси" уволил главного тренера

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера.

Причиной отставки стала серия неудовлетворительных результатов.

Исполнять обязанности главного тренера “аристократов” будет Бруно Сальтор.

47-летний Поттер возглавил “Челси” с сентября 2022 года. Таким образом, он продержался на данном посту всего семь месяцев.

“Челси”, набрав в 28 турах 38 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до ¼ финала, где сыграют с “Реалом”.

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