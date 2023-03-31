"Челси" увеличил цену на Маунта
Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Мэйсона Маунта/Автор неизвестен
Лондонский “Челси” увеличил цену на полузащитника Мэйсона Маунта, который может быть продан в летнее трансферное окно, сообщает Football London.
По сведениям источника, руководство клуба смирилось с тем, что хавбек не продлит контракт, который истекает летом 2024 года. Поэтому “аристократы” готовы продать его за 70 миллионов евро. Лондонцы надеются получить такую сумму, так как игроком интересуются сразу несколько топ-клубов. Он входит в сферу интересов “Баварии”, “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля” и “Ювентуса”.
В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
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