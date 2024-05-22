Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги

Лондонский Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне 2023-24 английской Премьер-лиги.

“Пенсионеры” забили 51 гол игроками в возрасте младше 23 лет в АПЛ в этом сезоне. Ни одна команда никогда не забивала больше голов усилиями молодых игроков за одну кампанию соревнований.

51 - Chelsea scored 51 goals via players under the age of 23 in the Premier League this season; no team has ever scored more in a single campaign in the competition. Budding. pic.twitter.com/GyuAyEY6JX — OptaJoe (@OptaJoe) May 22, 2024

Стоит отметить, что львиную долю этих мячей забили Коул Палмер (22) и Николас Джексон (14). Им обоим по 22 года.

Ранее мы сообщали, что лидер Челси был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков.

Чемпионом Англии-2024 стал Манчестер Сити. “Горожане” защитили титул, второй сезон кряду обойдя в борьбе Арсенал. Команда Пепа Гвардиолы выиграла шесть чемпионских титулов за семь лет.