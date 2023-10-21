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Челси упустил победу в матче против Арсенала

Новости футбола Сегодня, 14:30
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Челси упустил победу в матче против Арсенала Фото: twitter.com/premierleague/ Автор неизвестен

В центральном матче девятого тура Английской Премьер Лиги, на Стэмфорд Бридж встречались Челси и Арсенал.

Первый тайм команды провели в равной борьбе, а единственный гол забил Коул Палмер, уверенно реализовав пенальти на 15-й минуте. В середине тайма новичок «синих» мог оформить дубль, однако мяч после его удара пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

В начале второй половины матча хозяева удвоили преимущество. Мудрик красиво закинул мяч за спину вратаря Арсенала. А на 77-й минуте Арсеналу удалось забить в ответ. Гол на счету Деклана Райса, который воспользовался ошибкой вратаря Челси. Спустя еще несколько минут счет стал равным. С передачи Сака забитым голом отличился Леандро Троссард, чем установил окончательный счет на табло.

Челси — Арсенал — 2:2

Голы: 1:0 — Палмер 15 (п), 2:0 — Мудрик 48, 2:1 — Райс 77, 2:2 — Троссард 85.

После этой ничьи Арсенал сравнялся с Манчестер Сити , у обоих по 21 баллу. Челси пока на 9-й позиции.

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