"Челси" упустил победу в домашнем матче АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии лондонский “Челси” на своем поле сыграл вничью с ливерпульским “Эвертоном” со счетом 2:2.

У хозяев голы забили Жоау Феликс и Кай Хавертц. У гостей отличились Абдулай Дукуре и Эллис Симмс.

Украинский полузащитник “Челси” Михаил Мудрик остался в запасе и на поле не вышел. Украинский защитник “Эвертона” Виталий Миколенко вышел на замену на 84-й минуте.

“Челси”, набрав 38 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Эвертон” с 26 очками поднялся на 15-ю позицию.

“Челси” – “Эвертон” - 2:2 (0:0)

Голы: Феликс, 52 - 1:0, Дукуре, 69 - 1:1, Хавертц, 76 (с пенальти) - 2:1, Симмс, 89 - 2:2

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Бадьяшиль, Фофана (Чалоба, 87), Чилуэлл, Ковачич (Лофтус-Чик, 81), Фернандес, Пулишич (Галлахер, 62), Хавертц, Феликс (Чуквуэмека, 86).

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн (Миколенко, 84), Тарковски, Кин, Годфри, Гуйе (Симмс, 79), Дукуре, Онана, Ивоби, Грэй, Макнил.

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