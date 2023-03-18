Главная Новости "Челси" упустил победу в домашнем матче АПЛ

"Челси" упустил победу в домашнем матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:32
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Англии лондонский “Челси” на своем поле сыграл вничью с ливерпульским “Эвертоном” со счетом 2:2.

У хозяев голы забили Жоау Феликс и Кай Хавертц. У гостей отличились Абдулай Дукуре и Эллис Симмс.

Украинский полузащитник “Челси” Михаил Мудрик остался в запасе и на поле не вышел. Украинский защитник “Эвертона” Виталий Миколенко вышел на замену на 84-й минуте.

“Челси”, набрав 38 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Эвертон” с 26 очками поднялся на 15-ю позицию.

“Челси” – “Эвертон” - 2:2 (0:0)
Голы: Феликс, 52 - 1:0, Дукуре, 69 - 1:1, Хавертц, 76 (с пенальти) - 2:1, Симмс, 89 - 2:2

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Бадьяшиль, Фофана (Чалоба, 87), Чилуэлл, Ковачич (Лофтус-Чик, 81), Фернандес, Пулишич (Галлахер, 62), Хавертц, Феликс (Чуквуэмека, 86).

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн (Миколенко, 84), Тарковски, Кин, Годфри, Гуйе (Симмс, 79), Дукуре, Онана, Ивоби, Грэй, Макнил.

Не пропустите: “Тоттенхэм” упустил победу над “Саутгемптоном”.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Эвертон Премьер-лига Англия
Популярные новости
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:46 Шесть голов: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в Кубке Англии
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:37 Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграл в матче чемпионата
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:27 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "козлов" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:15 ЦыГОЛков! Украинец спас "Жирону" от поражения в Мадриде
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:14 Роналду вызван в сборную Португалии на мартовские отборочные матчи Евро-2024
Фото: открытые источники Новости футбола Вчера, 07:20 Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:53 "Бенфика" одержала разгромную победу в чемпионате Португалии Новости футбола Сегодня, 15:46 Шесть голов: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 15:42 "Сельта" одержала победу в Барселоне Новости футбола Сегодня, 15:37 Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграл в матче чемпионата Новости футбола Сегодня, 15:32 "Челси" упустил победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:27 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "козлов" в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 13:15 ЦыГОЛков! Украинец спас "Жирону" от поражения в Мадриде Новости футбола Сегодня, 13:06 "Тоттенхэм" упустил победу над худшей командой АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:43 "РБ Лейпциг" проиграл аутсайдеру Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 10:59 “Днепр-1” вернул лидерство в УПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Лацио - Рома 19 марта 2023 года Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Интер - Ювентус 19 марта 2023 года Футбол 20 мар 2023 Прогноз на матч Ингольштадт - Динамо Дрезден 20 марта 2023 года Футбол 20 мар 2023 Прогноз на матч Мирандес - Эйбар 20 марта 2023 года