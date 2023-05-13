"Челси" упустил победу над "лесниками" в матче АПЛ

В матче 36-го тура чемпионата Англии “Челси” и “Ноттингем Форест" сыграли вничью со счетом 2:2.

На 13-й минуте счет открыл Тайво Авонийи. В начале второго тайма равновесие восстановил Рахим Стерлинг. На 58-й минуте он вывел “аристократов” вперед. Впрочем, через несколько минут счет сравнял Авонийи.

Украинский полузащитник хозяев Михаил Мудрик остался в запасе и на поле не вышел.

“Челси”, набрав 43 очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ноттингем Форест” с 34 очками остался на 16-й позиции.

“Челси” – “Ноттингем Форест” - 2:2 (0:1)

Голы: Авонийи, 13 - 0:1, Стерлинг, 51 - 1:1, Стерлинг, 58 - 2:1, Авонийи, 62 - 2:2

“Челси”: Менди, Чалоба, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Холл, Ковачич (Лофтус-Чик, 45), Галлахер, Фернандес, Стерлинг, Жоау Феликс (Хавертц, 73), Мадуэке (Зиеш, 73).

“Ноттингем Форест”: Навас, Орье, Фелипе, Ниакате, Уоррелл, Лоди, Мангаля, Йейтс (Куяте, 85), Гиббс-Уайт, Данило (Тоффоло, 90), Авонийи (Джонсон, 81).

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