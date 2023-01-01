"Челси" упустил победу над аутсайдером АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии “Ноттингем Форест” и “Челси” сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Рахим Стерлинг, но во второй половине равновесие восстановил Серж Орье.

“Челси”, набрав 25 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ноттингем Форест” с 14 очками поднялся на 18-ю позицию, но остался в зоне вылета.

“Ноттингем Форест” – “Челси” - 1:1 (0:1)

Голы: Стерлинг, 16 - 0:1, Орье, 63 - 1:1

“Ноттингем Форест": Хендерсон, Орье, Боли, Уоррелл, Лоди, Фройлер, Мангаля (Колбэк, 78), Йейтс, Гиббс-Уайт, Авонийи (Уильямс, 88), Джонсон (Серридж, 82).

“Челси”: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо (Зиеш, 72), Закария (Ковачич, 61), Маунт (Обамеянг, 73), Пулишич (Чуквуэмека, 87), Хавертц, Стерлинг (Галлахер, 72).

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