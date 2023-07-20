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"Челси" уничтожил соперника в первом матче под руководством Почеттино

Новости футбола Сегодня, 02:00
"Челси" уничтожил соперника в первом матче под руководством Почеттино Фото: твиттер Челси

В своём первом товарищеском матче в этом межсезонье лондонский "Челси" играл с командой четвертого дивизиона Англии “Рексем”.

Игра прошла в городе Чапел-Хилл (США) и завершилась крупной победой лондонского клуба со счетом 5:0.

Отметим, что это был первый матч под руководством тренера Маурисио Почеттино.

Лондонцы открыли счет уже на третьей минуте игры, а сделал это Ян Матсен. Перед свистком на перерыв он же оформил свой второй гол после точной передачи от Карни Чуквуэмека.

Третий гол “синие” забили уже на 80-й минуте усилиями Конора Галлахера, а уже в компенсированное арбитром время по голу забили Кристофер Нкунку и Бен Чилуэлл.

В следующей товарищеской игре "Челси" 23 июля сыграет против команды "Брайтон энд Хоув Альбион". Встреча также пройдет в рамках американского турне и начнётся в 00:00 по европейскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” полностью провалился в национальном чемпионате, финишировав лишь на 12-й строчке в турнирной таблице.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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