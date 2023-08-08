"Челси" теряет своего звездного новичка перед стартом сезона

Звездный новичок лондонского "Челси" Кристофер Нкунку не сможет помочь своей команде на старте нового сезона.

Как пишет журналист Алекс Голдбер, нападающий будет отсутствовать на поле несколько месяцев.

Напомним, что Нкунку травмировал колено во время предсезонных сборов в товарищеском матче против "Боруссии" из Дортмунда (1:1).

Предварительно в клубе сообщали, что французский нападающий успеет вернуться в строй к первому туру английской Премьер-лиги против "Ливерпуля". Теперь же стало известно, что на Нкунку в ближайшие месяцы лондонцы рассчитывать не смогут.

Отметим, что во время подготовительного сбора новичок “аристократов” провел четыре матча, в которых забил два гола.

Нкунку перебрался в АПЛ этим летом из немецкого РБ “Лейпциг”.

За свою прошлую команду в минувшем сезоне он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив 23 гола и отдав семь результативных передач.

Контракт Нкунку с “Челси” рассчитан до июня 2029 года. Новый сезон в Англии стартует уже на следующих выходных.