"Челси" теряет своего капитана из-за травмы

Капитан “Челси” Тиаго Силва травмировал связки колена, из-за чего не сыграет против “Боруссии” в Лиге чемпионов.

Бразилец повредился в последнем матче “синих” в АПЛ с “Тоттенхэмом”.

По информации The Guardian, восстановление Силвы займет до шести недель.

Напомним, что ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между английским и немецким клубом пройдет на следующей неделе.