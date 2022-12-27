"Челси" теряет основного защитника
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Риса Джеймса/Автор неизвестен
Защитник “Челси” Рис Джеймс выбыл из строя из-за травмы.
Футболист травмировался в матче 17-го тура чемпионата Англии с “Борнмутом”. Игрок был заменен в начале второго тайма и ушел с поля в слезах. Стоит отметить, что это была первая игра англичанина с 11 октября 2022 года. Тогда он получил травму в матче с “Миланом” в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне 23-летний Джеймс провел за “Челси” 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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